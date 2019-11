Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit verletztem 14-jährigen Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen verletzt wurde, verursachte ein unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen in Bammental. Das Mädchen war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad am Kreisverkehr in der Reilsheimer Straße auf dem Weg zur Schule. Dabei touchierte eine unbekannte Autofahrerin das Mädchen, wodurch dieses am Knöchel verletzt wurde. Obwohl zwischen dem Mädchen und der Autofahrerin Blickkontakt bestanden hatte, fuhr die Unbekannte einfach weiter.

Bei dem unfallverursachenden Auto soll es sich um einen dunkelgrauen Pkw mit Steilheck gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell