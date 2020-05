Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Couragiertes Auftreten verhindert Diebstahl

Olpe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Dienstag (29. Mai) gegen 17.20 Uhr durch sein entschlossenes Auftreten einen Diebstahl in der Olper Innenstadt. Er beobachtete zwei Jugendliche, die sich von einem Kleiderständer eines Modegeschäftes jeweils ein T-Shirt nahmen und in einen mitgeführten Rucksack steckten. Der Zeuge fertigte ein Foto und sprach sie an. Daraufhin nahmen sie die Shirts wieder aus dem Rucksack und legten sie zurück. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Agathastraße. Eine Fahndung nach den beiden verlief negativ. Das Modegeschäft erstattete Anzeige. Der Wert der Shirts liegt bei ca. 35 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell