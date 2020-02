Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bombenfund in Varel-Friedrichsfeld: Entschärfung ist für 15 Uhr geplant

Wilhelmshaven (ots)

Nach dem Fund einer 250kg-Fliegerbombe auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände Friedrichsfeld teilt die Stadt Varel mit, dass derzeit die Sicherung des Umfelds und Evakuierung der anliegenden Haushalte in Osterforde erfolgt. Der aus Hannover angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst wird versuchen, die Bombe heute um 15 Uhr zu entschärfen. Hierfür wird ein Sicherheitsradius von 1.000 Metern um die Fundstelle herum eingerichtet. Wege und Straßen wurden vom Bauhof der Gemeinde Bockhorn abgesperrt und gesichert. Betroffen ist der Bockhorner Ortsteil Osterforde mit ca. 300 Einwohnern, die bis 14 Uhr ihre Häuser verlassen müssen. Derzeit suchen Einsatzkräfte der Polizei Varel und Mitarbeiter der Gemeinde Bockhorn die betroffenen Haushalte persönlich auf. Zusätzlich zum Ort Osterforde sind auch die Altjührdener Straße und die Friedrichsfelder Straße auf Vareler Gebiet betroffen. Im Seniorenwohnheim Osterforde, das außerhalb des Gefahrenradius liegt, wurde eine temporäre Sammelstelle für maximal 30 evakuierte Personen eingerichtet. Betroffene, die in Zusammenhang mit der Evakuierung Hilfe benötigen, können sich an die Gemeinde Bockhorn oder an die Rettungsdienste vor Ort wenden. Die 250kg-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am frühen Morgen bei Erdarbeiten entdeckt. Bereits im letzten Jahr wurden auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände zwei 500 kg-Fliegerbomben gefunden, die erfolgreich entschärft bzw. kontrolliert gesprengt werden konnten. Die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden vom Ordnungsamt und Bauhof der Gemeinde Bockhorn und der Polizei Varel koordiniert. Ansprechpartner für die Presse: Stadt Varel Frau Radowski Tel.-Durchwahl: 04451/126-271 Fax: 04451/126-130 E-Mail: radowski@varel.de

