Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16:35 Uhr in Meggen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 26-Jähriger hielt seinen Pkw verkehrsbedingt an, um nach links abzubiegen. Eine nachfolgende 49-Jährige übersah den haltenden Pkw und fuhr auf. Durch die Kollision waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell