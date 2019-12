Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter Täter schubst 88-jährige Münsteranerin und raubt Tasche - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagmittag (20.12., 10:40 Uhr) lauerte ein unbekannter Täter einer 88-jährigen Münsteranerin im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Gereonstraße auf. Als die Münsteranerin mit ihrem Rollator nach einem Marktbesuch zurückkehrte, kam der Täter überraschend aus dem Keller und schubste sie. Die 88-Jährige stürzte, der Täter zog ihre Tasche aus dem Rollator und flüchtete in Richtung Warendorfer Straße. Die Münsteranerin verletzte sich leicht. Bei der Tasche handelt es sich um einen braunen Stoffbeutel mit Katzenmotiv. Hierin waren ihr Portemonnaie mit zweistelligem Bargeldbetrag und persönliche Dokumente. Der Täter ist männlich und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er ist 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug zur Tatzeit einen dunklen Anorak.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter der Rufnummer: 0251-275-0

