POL-MS: Schwerlastkontrollen an der Raststätte Brockbachtal-Nord - Polizei stoppt zwei Lkw

Am Donnerstag (19.12.) stoppte die Schwerlastgruppe einen 31-jährigen LKW-Fahrer aus Russland, der mit einer litauischen Zugmaschine und einem polnischen Auflieger unterwegs war. Der Auflieger wies einen massiven Unfallschaden am Heck auf. Nach Angaben des Fahrers hatte er Mitte Dezember einen Verkehrsunfall in Frankreich, der noch nicht repariert war. Der LKW war nicht mehr verkehrssicher und wurde von den Beamten stillgelegt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Auch einem 51-jährigen LKW-Fahrer aus Litauen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Der 51-jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis für die Sattelzugmaschine. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

