Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrerin kollidiert mit Pkw auf Fußgängerüberweg

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Schülerin ist gestern (14.05.), um 13 Uhr, in Höhe des Gymnasiums in der Straße Am Rübezahlwald, auf ihrem Fahrrad angefahren und verletzt worden.

Die 17-jährige Bergisch Gladbacherin war auf dem Heimweg und überquerte auf ihrem Fahrrad die Straße am Fußgängerüberweg. Sie sah von links einen Pkw mit langsamer Geschwindigkeit aus dem Lerbacher Weg kommen, dachte aber, dass der Fahrer sie gesehen hätte und vorlassen würde.

Der 52-jährige Overather hatte sie jedoch nicht gesehen, so dass die Radfahrerin mit dem Alfa Romeo kollidierte und stürzte. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und benötigte keinen Rettungswagen.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 500 Euro geschätzt. (ct)

Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell