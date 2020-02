Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kontrollen in Scharfoldendorf - 4 Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt

Eschershausen (ots)

Am Dienstag (18.20.2020) wurde in der Zeit von 11:00 - 17:00 Uhr eine stationäre Kontrolle in Eschershausen (Scharfoldendorf) durchgeführt. Die dortige Ortsdurchfahrt verbindet die Bundesstraßen 64 und 240.

Geleitet wurde die stationäre Kontrolle durch Mitarbeiter der Polizei Hameln, die im Rahmen des Konzeptes "Drogenbekämpfung im Straßenverkehr" besonders ausgebildet sind. Unterstützt wurden die Kontrollmaßnahmen unter anderem durch Rauschgiftspürhunde der Polizeidirektion Göttingen.

Bei der Kontrolle konnten insgesamt vier Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen die Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurden diverse andere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem eine Person festgestellt die zur Ermittlung ihres Aufenthaltes von der Staatsanwaltschaft ausgeschrieben war.

Da es sich bei der Beeinflussung durch Drogen und Alkohol um eine der Hauptunfallursachen in Deutschland handelt, werden ähnliche Großkontrollen mehrfach im Jahr durchgeführt.

