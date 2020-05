Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 54-Jähriger bei Fahrradunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 16:00 Uhr auf der Fretterstraße ist ein 54-Jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der Fahrradfahrer fuhr in Richtung Ortsmitte Serkenrode und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden weiteren Fahrradfahrer zu überholen. Dabei übersah der 54-Jährige, dass der andere Fahrradfahrer nach links ausscherte. Während des Bremsvorganges stürzte der 54-Jährige auf die Fahrbahn. Zur ambulanten Behandlung wurde der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

