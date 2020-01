Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Parkplatz der Idarwaldhalle

Rhaunen (ots)

Am späten Abend des 04.01.20 kam es auf dem Parkplatz der Idarwaldhalle in Rhaunen zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Hierbei wurde ein grauer Mercedes beschädigt. Die Polizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können direkt an Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

