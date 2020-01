Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht vor "Musik Mathias" in der Hauptstraße.

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, 06.01.2020, zwischen 08:00 Uhr und 10:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW VW Golf in der Hauptstraße vor der Musikschule "Mathias" beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes den geparkten PKW beschädigte, entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

