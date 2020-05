Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schäden durch Graffitis

Kirchhundem (ots)

In der Nacht von Sonntag (17. Mai) auf Montag (18. Mai) haben unbekannte Täter durch Graffiti Sachschäden an verschiedenen Orten in Kirchhundem angerichtet. Unter anderem besprühten sie Verteilerkästen und Plakatwände. Die Sprayer hinterließen die Kürzel "NANI", "T.B.A.P" und "Silver". Im Verlauf der Woche kamen weitere Graffitis an Gebäuden hinzu. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

