Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 46-Jährige stürzt mit Mountainbike

Finnentrop (ots)

Bei einem Alleinunfall mit dem eigenen Fahrrad hat sich am Samstag (23. Mai) gegen 17.25 Uhr eine 46-Jährige verletzt. Sie befuhr mit ihrem Mountainbike einen abschüssigen und ausgespülten Waldweg. In einer Linkskurve rutschte ihr vermutlich ein Reifen weg und sie stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

