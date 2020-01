Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Katze angeschossen

Weeze (ots)

Mit einer Schussverletzung ist am zurückliegenden Mittwoch, 22.01.2020, abends ein Maine-Coon- Katze zu ihrem Besitzer zurückgekehrt. Das Tier war als sogenannte Freigängerin seit am 16.01.2020 aus einem Haus auf der Siegfried-Eulen-Straße gelassen worden. Nach einer Röntgenuntersuchung entfernte der Tierarzt das Projektil einer Schusswaffe. Dieses stellte der Besitzer bei der Anzeigenerstattung der Kripo Goch, Telefon 02823-1080, zur Verfügung, die jetzt Zeugen des Vorfalls sucht. Die Katze, so der Besitzer, sei inzwischen wieder wohlauf. (SI)

