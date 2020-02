Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der L 381

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (26.02.), gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Rochusstraße (Landstraße 381) im Kreuzungsbereich der Landstraße 31 und Mühlenstraße (Kreisstraße 14) zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein LKW-Fahrer, der aus Richtung Mönchengladbach unterwegs war, den Rückstau am Kreuzungsbereich zu spät erkannt haben. Er soll noch versucht haben, dem Stauende durch ein Bremsmanöver auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei wartende PKW zusammengeschoben. Dabei wurde der Fahrer des hinteren PKW, eines Citroen, leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Wagen musste im Anschluss abgeschleppt werden.

