POL-KA: (KA) Karlsruhe- Schlägergruppe verprügelt 54-Jährigen

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Karlsruher Südweststadt zu einem gefährlichen Übergriff einer Gruppe Heranwachsender auf einen 54-Jährigen. Der Mann erlitt bei diesem Angriff einen Schädelbasisbruch.

Gegen 2:00 Uhr meldete eine besorgte Bürgerin, dass es in der Kriegsstraße zu einem Gerangel zwischen einer Person und einer Gruppe von mindestens fünf weiteren Personen gekommen sei. Drei bis vier Personen schlugen mehrfach mit der Faust auf den Kopf und den Oberkörper eines 54-jährigen Mannes ein. Als die Anruferin, welche gerade mit ihrem Pkw die Kriegsstraße befuhr, neben der Personengruppe anhielt, schlug einer der bislang unbekannten Täter dem Mann erneut mit voller Wucht gegen den Kopf. Dieser ging in der Folge zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Die Schlägergruppe flüchtete daraufhin unerkannt in Richtung Ettlinger Tor. Der 54 Jahre alte Mann erlitt bei dem Angriff schwerste Verletzungen und wurde zur Behandlung in die Notaufnahme eines Krankenhauses verbracht. Die Fahndung nach den brutalen Schlägern rund um den Tatort verlief leider negativ. Laut Zeugenaussage handelte es sich um eine Gruppe von mindestens fünf jungen Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Zwei der unbekannten Täter trugen eine dunkle Wollmütze. Ein Anderer war vermutlich mit einer hellroten Bomberjacke gekleidet und hatte hellbraune/ dunkelblonde Haare.

Zeugen, die Angaben zu diesem brutalen Übergriff machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe- Südweststadt, unter der Telefonnummer 0721 6663411, in Verbindung zu setzen.

