Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer schwer verletzt

Wittlich (ots)

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich auf der L 52 zwischen Hasborn und Wittlich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Trier schwer verletzte. Der junge Mann war vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gerutscht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Im Einsatz waren ein Notarzt, das DRK und die Polizei Wittlich.

