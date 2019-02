Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mieter setzt eigene Wohnung in Brand - Untersuchungshaft angeordnet

Eich (ots)

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem am 26.02.2019 ereigneten Wohnhausbrand Am Mittelweg in Eich haben den Verdacht erhärtet, dass ein Mieter des Mehrparteienhauses, seine eigene Wohnung vorsätzlich in Brand setzte. Er wurde am Tattag bereits festgenommen und am 27.02.2019 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen den 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen werden wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung geführt. Die Motivlage und die Schuldfähigkeit des Beschuldigten zur Tatzeit sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein politisch motivierter Hintergrund kann zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen jedoch ausgeschlossen werden.

