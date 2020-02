Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handy unter Vorwand gestohlen - Polizei fahndet nach jugendlichem Duo

Neuss (ots)

Ein 16-Jähriger Schüler war am Dienstag (26.02.), gegen 14:30 Uhr, zu Fuß am Neumarkt unterwegs, als sich zwei Jugendliche zu ihm gesellten und ihn in ein Gespräch verwickelten. Nach Schilderung des Schülers, baten die beiden dann um sein Handy, um ein kurzes Telefonat zu führen. Als der 16-Jährige sein Mobiltelefon anschließend zurück verlangte, weigerten sich die Verdächtigen es herauszugeben und hielten drohend Messer vor. Danach liefen sie mit ihrer Beute, einem schwarzen Iphone XR, davon.

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung der beiden Tatverdächtigen vor:

Beide waren etwa 16 bis 17 Jahre alt, dunkel gekleidet und etwa 165 bis 173 Zentimeter groß. Während einer als schlank beschrieben wird, soll sein Komplize einen etwas kräftigeren Oberkörper gehabt haben. Die beiden Tatverdächtigen unterschieden sich in ihrer Hautfarbe, hatten aber beide einen dunklen Teint. Sie sprachen gut Deutsch.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen, zum Verbleib der Beute oder zu den beiden Gesuchten geben können. Hinweis bitte an die Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell