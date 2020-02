Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Ladendieb ertappt - Untersuchungshaft angeordnet

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Montag (24.02.), gegen 13:40 Uhr, wurde ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Drogeriemarkt an der Oberstraße von Zeugen dabei beobachtet, wie er Waren in seiner inneren Jackentasche verschwinden ließ. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er darauf angesprochen. Der 27-Jährige ergriff die Flucht und warf dabei zwei Päckchen Kaugummis weg. Die hinzugerufenen Polizeibeamten setzten den mutmaßlichen Ladendieb fest und fanden bei der Durchsuchung weiteres Diebesgut. Er wurde vorläufig festgenommen. Der junge Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist im Bereich der Beschaffungskriminalität bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Er wurde nun erneut von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt - er war erst am vergangenen Freitag aus dieser entlassen worden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell