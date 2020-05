Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Schöppinger Straße

Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Coesfeld (ots)

In mindestens zwei Fällen brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Firmenfahrzeuge auf, die an der Schöppinger Straße abgestellt waren. In beiden Fällen handelte es sich um Mercedes Sprinter. Aus den Fahrzeugen stahlen die bislang unbekannten Täter hochwertige Werkzeuge und Kanister mit Diesel bzw. Benzin. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 02541/140 entgegen.

