Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - In Gegenverkehr gefahren

Schwere Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Montag bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Seat in der Straße zwischen Sontbergen und Gerstetten. Er fuhr in Richtung Sontbergen. Er fuhr zu schnell. In einer Linkskurve kam er auf nasser Fahrbahn und Nebel auf die Gegenspur. Ein Kipplaster kam entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Seat schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. In einer Böschung kam er zum Stehen. Der Lkw fuhr geriet nach links in die Böschung und blieb dort stehen. Bei dem Unfall erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Lkw Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro.

+++++++ 2343369

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell