Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leversum

Verkehrsunfall mit Verletzten

Coesfeld (ots)

Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.30 Uhr auf der K8 in der Bauerschaft Leversum ereigenete. Eine 28-jährige Frau aus Lüdinghausen beabsichtigte mit ihrem Auto die K8 zu überqueren. Hiebei übersah sie das Auto eines 44-jährigen Olfners der die K8 aus Richtung Olfen kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die beiden Autofahrer sowie die 13-jährige Beifahrerin des Olfeners. Krankenwagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

