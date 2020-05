Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr

Diebstahl von Baustelle

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Dülmen nach dem Diebstahl von zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle am DÜB. Im Zeitraum von Freitag 14 Uhr bis Montag 7 Uhr stahlen Unbekannte die beiden Schaufeln. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 02594/7930 entgegen.

