Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede

Kornnatter in Coesfelder Heide

Coesfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag stellten Spaziergänger in der Coesfelder Heide eine Schlange fest und informierten die Polizei. Ermittlungen unter Beteiligung eines Experten des Kreises Coesfeld ergaben, dass es sich bei dem ca. 90 cm langen Tier um eine harmlose und ungiftige Nordamerikanische Kornnatter handelte. Da es sich um eine nicht heimische Art handelt lag die Vermutung nahe, dass das Tier ausgesetzt wurde oder seinem Besitzer entfleucht ist. Da sich die Schlange bereits vor Eintreffen der eingesetzten Streifenbesatzung vermutlich in eine Höhle im Erdreich zurückgezogen hatte, konnte das fremde Tier nicht aus dem hiesigen Ökosystem entnommen werden. Das Tier stellt keine Gefahr für Spaziergänger oder deren Hunde dar.

