POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Friseursalon +++ Zeugen gesucht

Zu einem Einbruchversuch in einen Friseursalon in der Cramerstraße ist es am Donnerstag, 12. September 2019, gegen 0:25 Uhr, gekommen.

Hier versuchte ein unbekannter Täter durch mehrere Fenster erfolglos einzudringen. Durch einen aufmerksamen Anwohner, der auf den verursachten Lärm aufmerksam wurde, wurde die Polizei informiert. Vor Eintreffen der Beamten konnte der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchten.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen (01088692).

