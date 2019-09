Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. September 2019, wurde ein grüner Renault Twingo im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank an der Weserstraße in Berne beschädigt.

Dieser wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Verursacher im Bereich des hinteren, linken Kotflügels touchiert. Die Schäden wurden auf etwa 250 Euro geschätzt.

Hinweise zum unfallflüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Brake unter 04401/935-0 entgegen (01083641).

