Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Zwei Diebstähle aus Autos, ein Versuch

Coesfeld (ots)

Drei Kfz-Delikte hat die Polizei in Havixbeck in Bearbeitung. In der Nacht von Donnerstag (07.05.) auf Freitag öffneten Unbekannte am Althoffsweg den Fiat einer 55-jährigen Frau aus Havixbeck, ohne daraus etwas zu stehlen. In der Kiebitzheide hatten die Täter mehr Erfolg. Aus dem VW Tiguan eines 59-jährigen Havixbeckers stahlen sie eine Geldbörse; aus dem Skoda einer 40-jährigen Havixbeckerin elektrische Geräte und den Fahrzeugschein. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

