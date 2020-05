Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Zwei Firmeneinbrüche und ein Baustelleneinbruch

Coesfeld (ots)

Drei Firmeneinbrüche beschäftigen die Polizei derzeit in Dülmen. In der Zeit von Donnerstagabend (07.05.), 21 Uhr bis Freitagnachmittag, 17 Uhr drangen Unbekannte in eine Werkstatt an der Münsterstraße ein und stahlen mehrere Werkzeuge. Am Freitag (09.05.) um 02.12 Uhr warfen Unbekannte einen Gullideckel in das Schaufenster eines Geschäftes am Westring. Die Scheibe wurde dabei beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Die sofortige Fahndung blieb erfolglos. Zeugen hatten zwei Verdächtige beobachtet. Einer der Männer ist 1,80 Meter groß und trug einen schwarz-weißen Trainingsanzug der Marke Adidas, der andere trug dunkle Jacke und Hose und evtl. Schuhe der Marke Vans. Zwischen Freitagabend (08.05.), 18 Uhr und Samstagmorgen, 11 Uhr warfen Unbekannte das Türfenster zu einer Baustelle an der Heinrich-Leggewie-Straße ein und stahlen aus dem Objekt je drei Fernseher und Kaffeemaschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

