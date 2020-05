Polizei Coesfeld

2 Personen nach Unfall geflüchtet

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Coesfeld nach zwei flüchtigen Personen. Ein LKW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug gegen kurz vor 6 Uhr die A1 in Richtung Dortmund. Dabei bemerkte er einen Anstoß von hinten an seinem Sattelzug. Als er aus seinem Fahrzeug stieg erkannte er ein Auto, das auf seinen Sattelzug aufgefahren war. Aus dem Auto stiegen zwei Männer aus und liefen von der Autobahn in die angrenzende Böschung. Aufgrund der Beschädigungen an dem Auto konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Insassen des Autos bei dem Unfall verletzt wurden. Die Suche zu Fuß, per Hubschrauber und mit einem Mantrailerhund nach den flüchtigen Fahrzeuginsassen verlief erfolglos. Während der Unfallaufnahme bildete sich auf der A1 ein Rückstau.

Im Auto konnten vier hochwertige Fahrräder aufgefunden werden, die vermutlich zuvor gestohlen wurden.

Bei den beiden Unbekannten handelt es sich um Männer im Alter von 25-30 Jahren. Einer war ca. 170 cm groß, der Zweite 185 cm. Eine Person war komplett schwarz gekleidet, der Zweite mit einer Jeans und einem schwarzen Hoddy. Dieser trug einen dunklen Rucksack.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Die Ermittlungen der

