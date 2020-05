Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Alter Postweg, Zur Schafsbrücke/ Ausgebrannten Unfallwagen zurückgelassen

Coesfeld (ots)

Einen ausgebrannten VW Polo fanden Zeugen am Samstagmorgen (09.05.) im Wald im Bereich Alter Postweg in Höhe Zur Schafsbrücke in Olfen. Nach ersten Ermittlungen war der Unfallfahrer am Freitagabend (08.05.) gegen 23 Uhr mit dem nicht angemeldeten Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf dem Alten Postweg unterwegs. Dabei beschädigte er Straßenpoller und Bäume. Schließlich geriet das grüne Auto im Waldbereich in Brand. Der Fahrer flüchtete, ohne auf die Gefahrenstelle hinzuweisen. Glücklicherweise geriet der Wald nicht in Brand. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell