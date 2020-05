Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Burgpark, Borg/Pakete geöffnet und Inhalte geklaut

Coesfeld (ots)

Mancher muss nun länger darauf warten, bis das gewünschte Produkt zu Hause eintrifft. Unbekannte haben nach bisherigen Erkenntnissen die Inhalte aus rund 30 Paketen gestohlen und die Reste im Park der Burg sowie an der Straße Borg in Lüdinghausen liegengelassen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich lediglich um die Auffindeorte handelt. Wo die Pakete gestohlen wurden, steht bisher nicht fest. Im Burgpark fand ein Zeuge die Pakete am 9.5.20 gegen 11 Uhr, an der Straße Borg wurden diese am 10.5.20 gegen 8.45 Uhr entdeckt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

