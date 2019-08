Polizei Dortmund

POL-DO: Notfall in Tiefgarage: Autofahrer schiebt zwei Pkw gegen einen Pfeiler

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0991

Vermutlich ein medizinischer Notfall war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag (27.8.) in der Tiefgarage eines Supermarkts am Brackeler Hellweg in Dortmund-Brackel.

Ein 80-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.14 Uhr beim Einparken das Gaspedal durchgedrückt und mit seinem Mercedes zwei bereits abgestellte Pkw gegen einen Pfeiler geschoben. Er konnte sein Fahrzeug verlassen, brach dann aber zusammen.

Zeugen verständigten den Rettungsdienst. Ein Notarzt versorgte den 80-Jährigen, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Verletzt wurde sonst niemand.

Ein Abschleppunternehmen musste die drei beschädigten Pkw mit einem Spezialfahrzeug aus der Tiefgarage schleppen. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 30.000 Euro.

