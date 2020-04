Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - geparkter Sprinter gestreift

Unfallflucht

Weeze (ots)

Am Freitag (17.04.2020) wurde auf der Straße "Auf der Schanz" ein in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 35 geparkter Mercedes Sprinter durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer des Wagens hatte sein Fahrzeug gegen 07:00 Uhr in der Parkbucht abgestellt und kehrte fünf Minuten später zu seinem Fahrzeug zurück. Hierbei entdeckte er am hinteren linken Kotflügel einen frischen Unfallschaden in Form von roten Kratzern. Die Farbe der Kratzer am Fahrzeug wurde bereits durch das Verkehrskommissariat untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Farbe von einer roten Folie stammt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich daher wahrscheinlich um ein teilweise oder komplett mit roter Folie beklebtes Fahrzeug handeln.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell