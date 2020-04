Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Zeugen gesucht

Kerken (ots)

Am Freitag (17.04.2020) ereignete sich am Morgen eine Unfallflucht zum Nachteil einer 49-jährigen Dame aus Kerken. Die Frau hatte ihren Opel gegen 08:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Otto-Hahn-Straße geparkt und kehrte gegen 09:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück. Hier stellte sie einen frischen Unfallschaden im Bereich des hinteren Radkastens fest. Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Unfallort entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Polizei Geldern bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich telefonisch unter 02831 1250 zu melden. (cp)

