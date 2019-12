Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Senior fährt gegen Baum - Baum fällt gegen Haus

Rund 25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben wollte der 74-Jährige gegen 9.30 Uhr im Dreifaltigkeitsweg in Wiblingen einparken. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit seinem Mercedes über die Parklücke hinaus gegen einen Baum. Der fiel um und stürzte gegen ein Haus. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden am Gebäude und am Auto rund 25.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

Polizeipräsidium Ulm

