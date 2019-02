Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach: Motorroller landet nach Ausweichmanöver im Graben

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Abtsteinach (ots)

Ein etwa 16 Jahre alter Motorrollerfahrer, der zur Vermeidung eines Unfalls in den Straßengraben fuhr, wird von der Polizei in Wald-Michelbach für die weiteren Ermittlungen dringend als Zeuge gesucht. Er war mit einem weiß-rot-blauen Roller mit Versicherungskennzeichen unterwegs. Auch nehmen die Beamten Hinweise von anderen Zeugen entgegen, die den Vorfall am Sonntag (24.2) auf der Landesstraße 3257 zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach beobachtet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen hat eine 78-jährige Wagenlenkerin aus Heddesheim einen Radfahrer auf der Strecke in dem Moment überholt, als der Rollerfahrer entgegenkam. Die Frau im grauen Opel Astra fuhr weiter, nachdem der junge Mann im Graben lag. Zeugen halfen zum einen dem Zweiradfahrer wieder auf die Beine und haben zum anderen die Opel-Fahrerin im weiterem Streckenverlauf zum Anhalten aufgefordert. Gegen die Frau sind jetzt Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet worden.

Alle Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207 / 94050 entgegen.

