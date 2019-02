Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Kneipenbesuch endet im Streit

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter attackierten am frühen Samstagmorgen (23.02.) gegen 04.30 Uhr in der Beinestraße einen 18-Jährigen mit einer Bierflasche. Anschließend flüchteten sie und ließen den Verletzten mit einer Platzwunde am Kopf zurück. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen soll es zuvor in einer Bar zu Streitigkeiten zwischen dem Trio gekommen sein. Derzeit sind die Hintergründe des Streits noch unklar und Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

Die flüchteten Männer wurden als zirka 1,70 Meter groß, von dünner Statur und mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Beiden trug während der Auseinandersetzung eine rote Oberbekleidung, der andere einen hellen Pullover.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

