Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Frontscheinwerfer im Fokus von Dieben

Münster (ots)

Die Frontscheinwerfer eines schwarzen Autos gerieten in der Zeit zwischen Samstag (23.02.) 16 Uhr und Sonntag (24.02.) 14 Uhr in den Fokus von Dieben. Unerkannt montierten die Täter beide Frontscheinwerfer von dem in der Straße "Am Mühlacker" geparkten Mercedes ab. Nach ersten Schätzungen verursachten sie dabei einen Schaden von zirka 800 Euro.

Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Ermittlungsgruppe zu melden.

