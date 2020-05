Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 23-Jährige stürzt aus ungeklärter Ursache mit E-Bike

Attendorn (ots)

Eine 23-Jährige ist am Dienstag (26. Mai) gegen 17.50 Uhr auf der L 739 in Neu-Listernohl mit ihrem Pedelec gestürzt. Sie fuhr auf dem dortigen Radstreifen in Fahrtrichtung Papiermühle. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache auf ihrem E-Bike ins Schleudern, verlor die Kontrolle und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die 23-Jährige. Es entstand ein geringer Sachschaden.

