Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Olpe (ots)

Auf der Franziskaner Straße hat sich am Samstag (2. Mai) gegen 11.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Franziskaner Straße in Fahrtrichtung Gerlingen. Ihm folgte ein 22-jähriger Fahrzeugführer. In Höhe des Rathauses musste der 67-Jährige sein Fahrzeug abbremsen, weil sich vor ihm ein PKW von der Linksabbiegerfahrspur wieder auf den Geradeausfahrstreifen eingefädelt hatte. Der 22-Jährige bemerkte den stehenden Pkw zu spät und fuhr auf diesem auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 67-Jährige sowie seine 57-jährige Beifahrerin leicht. Sie wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

