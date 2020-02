Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 21jähriger randaliert in der Klever Innenstadt - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Kleve (ots)

In der Nacht von Freitag (21.02.2020) auf Samstag erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Person, die auf dem "Kleinen Markt" randalieren solle. Während der Fahrt zum Einsatzort kommt der Polizei die Person mit hoher Geschwindigkeit auf einem Fahrrad entgegen. Am Fischmarkt verliert er die Kontrolle über seine Fahrt und beschädigt ein abgestelltes Fahrrad. Daraufhin versucht er zu flüchten. Der junge Mann war stark alkoholisiert und beleidigend. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die restliche Nacht verbrachte er in der Zelle. Ein namentlich nicht festgehaltener Passant unterstützte die Polizei bei dem Einsatz. Der Helfer und andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter: 02821 5040 zu melden.

