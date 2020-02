Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Kfz

Werkzeug und Baumaterialien entwendet

Kevelaer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Februar 2020) brachen unbekannte Täter die Hecktür eines Fiat Ducato auf, der vor einem Haus an der Straße Klinkerberg abgestellt war. Anschließend stahlen die Unbekannten mehrere Werkzeugmaschinen und verschiedene Baumaterialien aus dem Wagen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell