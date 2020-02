Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Audi-Nummernschilder an Toyota geschraubt

Hochkirch (ots)

Einen in seinem in Hochkirch abgeparkten Toyota Celica schlafenden Mann kontrollierten Bundespolizisten am 26. Februar 2020 um 03:05 Uhr weil etwas mit den Nummernschildern nicht stimmte. Der 35-jährige Pole hatte polnische Kennzeichentafeln am Wagen angebracht, die eigentlich zu einem Audi 80 gehören. Der Toyota war weder zugelassen noch versichert.

Gegen ihn ermittelt nun die Landespolizei wegen Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

