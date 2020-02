Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sieben Quadratmeter Graffiti auf Trilex-Zug

Bischofswerda / Zittau (ots)

Vier Meter lang ist eines von zwei Graffitis, die unbekannte Täter vermutlich in Bischofswerda bei einem Zughalt zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr am 22. Februar 2020 auf einem Trilex Personenzug der Länderbahn GmbH hinterlassen haben. Während des Betankens am Bahnhof Zittau bemerkte der Lokführer um 22:55 Uhr die übergroßen Schriftzeichen in silberner und schwarzer Farbe.

Die Bundespolizei nahm den Schaden auf und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern richten Sie bitte an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell