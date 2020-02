Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Stillgelegtes Auto mit falschen Nummernschildern gestoppt

Uhyst / Bautzen / BAB 4 (ots)

Ob der seit Juni letzten Jahres abgemeldete Hyundai i30 sich noch in verkehrssicherem Zustand befunden hat, konnte der 39-jährige polnische Fahrer den Bundespolizisten auch nicht wirklich sagen, die ihn am 21. Februar 2020 um 16:15 Uhr auf der Autobahn 4 nahe Uhyst kontrollierten. Die TÜV-Plakette entpuppte sich als Fälschung. Ebenso waren die Nummernschilder nicht auf den Wagen ausgegeben und die Zulassungsplaketten gefälscht. Eine gültige Versicherung hatte der Fahrer jedoch in Polen abgeschlossen und konnte dies auch belegen.

Trotzdem endete hier die Fahrt. Die Beamten stellten die Kennzeichentafeln sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

