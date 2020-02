Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vermeintlicher Autodieb schlägt auf Besitzer ein

Seifhennersdorf / Neugersdorf (ots)

Zu einer Auseinandersetzung kam es am 22. Februar 2020 an der Verbindungsstraße zwischen Neugersdorf und Seifhennersdorf. Ein 39-jähriger Tscheche hatte sich gegen 16:40 Uhr an einem am Waldrand abgeparkten Skoda Kodiaq mit tschechischer Zulassung zu schaffen gemacht. Der 59-jährige Besitzer sah dies, als er von einem vermutlichen Waldspaziergang zurückkam. Er vermutete einen versuchten Diebstahl und stellte den Mann zur Rede. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, in dessen Verlauf der Fahrzeugbesitzer sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Der vermeintliche Dieb suchte daraufhin das Weite und konnte aber durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. Der verletzte Skoda-Fahrer lehnte die Hinzuziehung eines Notarztes ab und wollte sich in Tschechien versorgen lassen.

Die Landespolizei übernahm den Täter und ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der Mann befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.

