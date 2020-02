Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 7,77 Quadratmeter Graffiti am Bahnhof Bischofswerda

Bischofswerda (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende 15 Graffitischriftzüge im Fußgängertunnel zwischen den Bahnsteigen 2 und 3 angebracht. Die grünen, schwarzen und silbernen Graffitis haben eine Gesamtfläche von 7,77 Quadratmetern. Die Bundespolizei dokumentierte den Tatort am 22. Februar 2020 um 11:00 Uhr und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird bisher auf etwa 800,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern richten Sie bitte an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020.

