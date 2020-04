Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mainz-Hechtsheim (ots)

Mittwoch, 29.04.2020, 13:26 Uhr

Am Mittwochmittag, kurz vor halb zwei, möchte eine auf der Rheinhessenstraße (Fahrtrichtung Stadtmitte) mit ihrem PKW fahrende 33-jährige nach rechts in die Neue Mainzer Straße abbiegen. Hierbei sieht sie, dass ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn aus der Geschwister-Scholl-Straße kommend nach links, ebenfalls in die Neue Mainzer Straße abbiegen möchte. Sie bremst ab, um den Rettungswagen vor ihr einfahren zu lassen. Dabei fährt ihr ein 65-jähriger mit seinem PKW auf. Dieser wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, kann aber noch vor Ort medizinisch versorgt werden.

