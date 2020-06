Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Sachbeschädigung im Umfeld des "Sommerhauses"

Bocholt (ots)

Verkehrszeichen und Bauzäune haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an der Binnenheide beschädigt. Die von der Stadt Bocholt genehmigten Absperrungen in Barlo wurden aufgebaut, um Dreharbeiten eines Privatsenders störungsfrei durchführen zu können. Zeugen beobachteten dort gegen 01.30 Uhr mehrere Personen. Die Kripo Bocholt bittet um Hinweise unter (02871) 2990.

